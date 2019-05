Jordi Cuixart, «convidat solidari» del Primavera Sound

Aquest dijous a va arrencar oficialment el Primavera Sound, una 19a edició amb més de 300 artistes que desfilaran pels diferents escenaris. S'estima que diàriament passin més de 64.000 persones pel Parc del Fòrum de Barcelona i n'hi haurà un que no hi podrà anar, però per al qual l'organització n'ha reservat una entrada, com a "convidat solidari": Jordi Cuixart.El cofundador i codirector del certamen, Gabi Ruiz, ha lliurat a la companya del president d'Òmnium Cultural, Txell Bonet, la polsera que l'acredita per accedir a les instal·lacions i un escrit en el qual el convida al festival."Et trobem a faltar. Aquí sempre tindràs les portes obertes. Espero poder rebre't aviat i fer-te una abraçada l'any vinent", el missatge de Ruiz i que Bonet ha compartit en una piulada, després de recollir la invitació personalitzada amb el nom de Cuixart.

