​La CUP exigeix a la Generalitat actuar amb contundència davant l'accident a la Pobla de Mafumet

Un helicòpter al polígon industrial de la Pobla de Mafumet per evacuar un ferit per la fuita d'amoníac. Foto: ACN

La CUP de Tarragona demana al Govern que actuï amb contundència davant l'accident a l'empresa Carburos Metálicos de la Pobla de Mafumet (Tarragonès) aquest divendres, en què s'ha produït una fuita d'amoníac i ha mort un treballador . Els anticapitalistes han exigit que es faci públic l'informe sobre el sinistre i han denunciat que no és un cas aïllat. Els independentistes també han lamentat la mort del treballador i que un altre es trobi en estat crític.Els cupaires han demanat que es faci públic un estudi independent per conèixer l'impacte de l'accident, pel que fa a l'emissió d'elements químics i tòxics a l'atmosfera. Els independentistes han qüestionat l'activació del PLASEQCAT, ja que, segons ells, si bé han sonat alarmes als campus Catalunya i Sescelades de la URV i s'han confinat estudiants i professorat, les sirenes d'alerta de l'activació d'aquest pla de seguretat no s'han sentit als municipis propers.Davant d'això, els anticapitalistes insten el Govern a fer una valoració de les "possibles irregularitats" en l'activació d'aquest pla i a prendre les mesures "urgents i necessàries" per garantir l'eficàcia d'aquest pla i la coordinació amb els ajuntaments afectats.La CUP ha lamentat la mort d'un treballador, que asseguren, s'afegeix una la llarga llista de morts per accident laboral. Per tot plegat, sol·licitaran un informe a seguretat industrial per tal de contrastar la informació, i alhora insta la Generalitat, a través d'Inspecció de Treball, a prendre les mesures que pertoquin per esclarir la mort de l'operari.

