El Gimnàs Social Sant Pau del Raval guanya temps per evitar la desaparició

El Gimnàs Social Sant Pau, al barri del Raval de Barcelona, aconsegueix sobreviure, almenys de moment. L'entitat, que ofereix els seus serveis de manera gratuïta, sobretot a persones en risc d'exclusió social, ha obtingut una pròrroga de la Seguretat Social per abonar els 50.000 euros de deute que acumula amb aquest organisme. El deute total ha ascendit als 150.000 euros, sumant treballadors i proveïdors, i la intervenció de l'administració i una quinzena d'entitats ha estat clau per guanyar temps.Quinze entitats i empreses amb implantació a Barcelona han aportat 30.000 euros a la causa i el portaveu del gimnàs, Jordi Bordas, explica que les administracions públiques -sense especificar quines- s'ha ofert a pagar la resta del deute total. L'administració en qüestió encara no ha donat el vistiplau oficial a l'operació però si ho fa, dues entitats financeres s'han compromès a avançar els diners per solucionar la crisi el més aviat possible.El Sant Pau, doncs, està a punt de confirmar la seva salvació sobre la botzina. Sobre l'entitat pesava el risc d'un embargament a partir de dilluns. Ara la Seguretat Social ha concedit al gimnàs una pròrroga "raonable" que els responsables de l'entitat calculen que serà d'un mes.Amb tot, esperen que la confirmació de l'abonament del deute de l'administració i l'avançament de diners per part de l'entitat financera permetin celebrar molt abans que el Sant Pau es quedi al Raval.

