Desmuntant deu mites sobre el tabac

El 31 de maig és el Dia internacional contra el tabac, i arreu del món es duen a terme iniciatives i accions que tenen a veure amb la lluita contra el tabaquisme. A Catalunya, s'estima que ​9.502 persones moren cada any a causa del tabac . Tot i que actualment el 90% de la gent diu que es troba en ambients lliures de fum en la majoria d'entorns, l' ESCA apunta que el 67% de la població és partidària de prohibir fumar als esdeveniments a l'aire lliure amb públic infantil i un 61,8%, als cotxes.És fàcil deixar de fumar? A Catalunya, un 81% dels majors de 25 anys i un 67% dels joves entre 15 i 25 anys asseguren haver-ho intentat deixar. No és fàcil, tenint en compte que fumar és una addicció. Però també és veritat que hi ha un seguit de mites al voltant del tabaquisme que convé desmuntar. En repassem deu dels més freqüents.

