Maragall avisa Colau que no obrirà converses amb el PSC per negociar l'alcaldia

Elsa Artadi, aquest divendres a la tarda a l'exterior de la presó de Soto del Real Foto: ACN

Ernest Maragall ha assegurat aquest divendres a la tarda que no obrirà converses amb el PSC per negociar l'alcaldia de Barcelona. Ho ha dit des de l'exterior de la presó de Soto del Real, on s'ha reunit amb Quim Forn i Elsa Artadi aquest divendres a la tarda. L'alcaldable d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona a afirmat que, després de haver obtingut el "suport ferm" de JxCat, ara toca entrar a "una fase de diàleg efectiu i preferent amb Barcelona en Comú", per entrar en matèria i escatir continguts i responsabilitats davant d'un eventual acord de govern per "un executiu inequívocament progressista i republicà" a la capital catalana.L'alcaldable d'ERC ha insistit que aquestes converses "en cap cas poden incloure la presència del grup socialista", perquè, segons Maragall, "hi ha una clara situació d'incompatibilitat del concepte progressista". Aquestes declaracions arriben poques hores després que Colau hagi reclamat als republicans "superar els vetos entre forces progressistes" en un article a "El Periódico" Maragall ha afirmat que, després de la primera reunió d'aquest divendres al matí entre els equips de treball d'ERC i els comuns i després de la reunió de la tarda amb Quim Forn a Soto del Real "s'ha clarificat la situació". En aquest sentit, ha denunciat "l'operació del tot s'hi val contra ERC que està en marxa" per impedir la seva investidura mitjançant suports gratuïts a Barcelona en Comú, un operació, que segons l'alcaldable d'ERC "està destinada al fracàs".Després de reunir-se amb Forn, Maragall ha denunciat les condicions en què es troben els presos independentistes i ha destacat la "fortalesa i les ganes d'implicar-se" del cap de llista de JxCat a Barcelona. L'alcaldable d'ERC ha afirmat que la trobada ha estat "útil" i ha permès "dibuixar amb més precisió la feina que queda per fer ara".En aquest sentit, Maragall ha reconegut que la negociació amb Barcelona en Comú no ha d'excloure res i que la composició del govern també està sobre la taula: "Un govern composat com a mínim per 20 regidors té tota la legitimitat i capacitat de donar a la ciutat un govern amb estabilitat, ambició i estratègies a mig i llarg termini. Perquè també estarem també en condicions d'obtenir acords addicionals”, tot i que ha afirmat que tot això encara és molt "prematur".Elsa Artadi, que també ha comparegut davant dels mitjans a l'exterior del centre penitenciari, ha explicat que Forn ha reiterat a Maragall que, com a cap de llista de la formació més votada, li pertoca encarregar-se de la formació del govern municipal: "Esperem que això vagi a bon port i que Maragall sigui el proper alcalde de Barcelona", ha afirmat Artadi."Hem constatat i compartit la preocupació per l'operació d'Estat que hi ha per tornar a fer Ada Colau alcaldessa de Barcelona, i també hem compartit la sorpresa de que la senyora Colau, que en teoria venia a canviar-ho tot, s'estigui prestant a fer el joc d'aquesta operació", ha alerta Artadi. I ha afegit que "aquesta operació va en contra del què ha votat la ciutadania".La número dos de JxCat al consistori -que ha explicat que a la reunió entre Forn i Maragall s'ha parlat de seguretat i també de la necessitat de millorar les relacions entre les institucions, especialment amb la Generalitat- ha remarcat que "mantenir Colau com a alcaldessa de Barcelona és una mala notícia per a la ciutat, no només pel fracàs de les seves polítiques, sinó perquè tota aquesta operació empitjora les relacions i dificulta encara més trobar una solució política a l'actual conflicte que hi ha entre Catalunya i l'estat espanyol".

