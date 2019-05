Troben un home mort en un parc d'Esplugues de Llobregat

Un home ha estat trobat mort al parc del Pou d'En Fèlix a Esplugues de Llobregat aquest divendres, segons ha avançat el diari Ara i han confirmat els mossos d'Esquadra a. La policia catalana ha rebut l'avís al voltant de dos quarts de sis de la tarda.Els agents informen que encara estan treballant a la zona del parc públic on s'han trobat el cadàver de l'home. No han donat cap detall de les causes de la mort ni en quines circumstàncies s'haurien pogut produir els fets. Tampoc han precisat si el cadàver és recent o l'home ja havia mort feia hores o dies.El cadàver l'han trobat uns nens que jugaven al parc, segons ha explicat un dels pares als mitjans. "Al començament no ens ho crèiem", ha relatat, i ha precisat que el cos s'ha trobat en un tros de bosc del recinte, entre el parc i l'autovia B-23.El recinte, de gairebé 23.000 metres quadrats està situat a la zona Centre d'Esplugues i té una gran zona de jocs infantils.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor