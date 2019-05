Els Mossos troben un home mort en un parc d'Esplugues de Llobregat

Un home ha estat trobat mort al parc del Pou d'En Fèlix a Esplugues de Llobregat segons ha avançat el diari Ara i han confirmat els mossos d'Esquadra a. La policia catalana ha rebut l'avís al voltant de dos quarts de sis de la tarda.Els agents informen que encara estan treballant a la zona del parc públic on s'han trobat el cadàver de l'home. No han donat cap detall de les causes de la mort ni en quines circumstàncies s'haurien pogut produir els fets.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor