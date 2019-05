Brutal el vídeo de la Selección de Alemania antes del Mundial de fútbol femenino: "Jugamos para un país que no sabe ni nuestros nombres. Hemos ganado 8 campeonatos de Europa. Por nuestro primer título nos dieron un juego de té. No tenemos pelotas pero sabemos cómo usarlas". pic.twitter.com/Y3m1fuRjlx — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) May 30, 2019

"Juguem per una nació que no sap ni com ens diem". Així comença l'espot que ha fet la selecció femenina de futbol d'Alemanya de cara al Mundial d'aquest estiu que comença la setmana que ve; es tracta d'un anunci reivindicatiu que denuncia discriminacions i la invisibilitat contra les que han topat al llarg de la seva carrera esportiva.​"Saps com em dic? Segurament no", avança l'anunci, que aleshores apunta que la primera vegada que van ser campiones d'Europa (de les vuit en total que ho han estat) els van regalar un joc de te. "Hem lluitat no només contra els rivals, també contra els prejudicis. Sabeu què? No tenim pilotes, però sabem com fer-les servir" és el missatge clau del vídeo que s'acompanya d'escenes on es veuen les jugadores fent el que han vingut a fer: jugar i donar-ho tot.

