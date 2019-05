Detingut per fer-se passar per agent de policia que volia fer una inspecció en un restaurant

Agents de la Policia Local de Castelló han detingut un home de 22 anys per un presumpte delicte d'usurpació de funcions públiques al suposadament fer-se passar per un agent de la Policia Nacional que volia realitzar una inspecció a un local de restauració ubicat al carrer Prim.Els fets es van produir a la nit de dilluns, cap a les 22.30 hores, quan el responsable d'un establiment va trucar al Centre Integral Municipal de Seguretat i Emergències (CIMSE) 092 per informar que en el seu local es trobava un home que s'havia identificat com a Policia Nacional amb el objectiu d'efectuar una inspecció a la cuina de l'establiment.El responsable del negoci havia vist que el comportament d'aquesta persona no era el correcte per a un policia, ja que, en negar-li al principi l'accés a la cuina, el suposat agent de Autoritat s'havia posat a cridar enmig del restaurant que el menjar que consumien els clients estava en mal estat.Arran d'aquest comportament, l'encarregat de l'establiment va assegurar al CIMSE 092 que la persona podria estar simulant ser un agent de policia. Amb tota aquesta informació, el CIMSE va avisar una patrulla del Grup d'Intervenció de Proximitat (GIP) perquè es dirigís al lloc dels fets i comprovar l'acreditació del supòsit agent. Els agents de la Policia Local, en arribar al restaurant, van localitzar el propietari de l'establiment i al jove que s'havia identificat com a agent de Policia Nacional.Aquest es trobava una mica nerviós i va manifestar als agents de la Policia Local que era membre del Cos Nacional de Policia, que estava fora de servei i que tenia sospites que els aliments que s'estaven servint al restaurant estaven en mal estat. Per aquest motiu, havia sol·licitat a un cambrer fer una inspecció a la cuina per poder comprovar la qualitat del menjar.Els agents de la Policia Local li van sol·licitar llavors que mostrés la seva acreditació policial, a la qual cosa aquest es va posar encara més nerviós i, encara que va mostrar en un primer moment una placa policial, finalment es va retractar i va confessar que no havia aconseguit aprovar les oposicions policials per agent i havia comprat l'acreditació per internet.A la vista d'aquests fets i tenint en compte la manifestació, tant del responsable de l'establiment com de diversos testimonis que havien presenciat la intervenció, els agents van procedir a la detenció del jove, de 22 anys, per un presumpte delicte d'usurpació de funcions públiques. En el moment del registre de les seves pertinences, els agents van localitzar uns grillons i una emissora de radiofreqüència que minuts abans la persona arrestada havia mostrat al responsable del restaurant per reforçar la idea que era agent de Policia.

