Un grup d'eurodiputats denuncia el veto a Puigdemont i Comín a l'Eurocambra

Una desena d'eurodiputats sortints han denunciat en una carta a la Defensora del Poble Europeu, Emily O'Reilly, la prohibició de l'Eurocambra a l'entrada dels eurodiputats electes de JxCat Carles Puigdemont i Toni Comín a les seves instal·lacions, segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies (ACN).Aquest grup de membres de la Plataforma Diàleg UE-Catalunya ha alertat que el fet que dimecres el Parlament Europeu no els permetés entrar a la cambra per fer les acreditacions provisionals, però que ho permetés a altres escollits el 26-M, va representar "una violació dels seus drets polítics i dels seus votants", a més d'una "discriminació política"."Li demanem que actuï urgentment i prengui les mesures necessàries perquè el Parlament Europeu respecti els resultats de les eleccions europees", demanen a la carta firmada pels eurodiputats sortints Ivo Vajgl (ALDE), Mark Demesmaeker (ECR), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Martina Anderson (Sinn Féin), Indrek Tarand (Verds/ALE), entre d'altres.A més, aquest grup també considera "inacceptable" que, aquest dijous, el president de l'Eurocambra decidís suspendre totes les acreditacions provisionals per als eurodiputats electes de l'estat espanyol per evitar "problemes polítics" a Espanya, perquè "els eurodiputats de la resta de països europeus poden treballar de manera normal".El grup parlamentari també ha exigit a Tajani i als vicepresidents de la cambra que "rectifiquin" la prohibició a Carles Puigdemont i Toni Comín d'entrar a les instal·lacions "com a nous eurodiputats electes" i que "defensin els seus drets polítics". Així, reivindiquen que tant l'expresident, l'exconseller com el líder d'ERC Oriol Junqueras "han sigut escollits i tenen el dret a ser eurodiputats".

