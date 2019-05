Foment demana al Govern descartar la via unilateral per assegurar el retorn d'empreses

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha considerat "imprescindible" el retorn de les empreses que van traslladar la seva seu social arran dels fets de l'octubre del 2017. El cap de la patronal s'ha compromès a treballar intensament per revertir aquesta situació, d'acord amb el Govern. Sánchez Llibre ha anunciat que Foment ja ha iniciat converses amb diverses empreses per assolir el seu retorn a Catalunya. Ha demanat al Govern que descarti la via unilateral a través d'una declaració formal inequívoca descartant accions que contravinguin l'ordenament legal.Sánchez Llibre ha afirmat que la decisió de marxar no va ser un caprici, sinó una decisió per "protegir els interessos dels accionistes i els dipòsits bancaris". Ha considerat que la primavera del 2010 seria un terme ideal per aconseguir que les empreses que han marxat tornessin. El líder empresarial ha elogiat el vicepresident Pere Aragonès per haver expressat la seva voluntat d'assolir el retorn de les empreses i li ha dit que una declaració formal com la que ell ha enunciat podria comportar un efecte dòmino de retorn de les seus.Sánchez Llibre i Javier Faus, membre de la directiva del Cercle d'Economia i futur president de l'entitat, han compartit la taula rodona entorn el tema Barcelona i empresa: dinamisme i dimensió, junt amb Juan José Brugera, president del Cercle. El diàleg ha tocat temes que van des de la rivalitat entre Barcelona i Madrid a la realitat metropolitana.Javier Faus s'ha mostrat optimista sobre el futur del lideratge econòmic de Barcelona.S'ha preguntat si el 19,2% del PIB espanyol que representa l'economia catalana és molt o poc, i ha dit que és una dada relativa. Ha explicat que és el mateix percentatge de PIB de fa vuitanta anys. En canvi, Madrid ha doblat el seu pes al PIB, que no ha guanyat contra Catalunya, sinó contra la resta de les comunitats. "Som - ha dit Faus- com aquella comunitat gala que resistia". Ha afegit que, en canvi, el País Basc ha reculat, passant del 7% al 6%.Faus ha volgut treure dramatisme a l'impacte del trasllat de seus, que segons ell és menys rellevant en el segle XXI del que ho era al segle XX, com també el fet de no tenir l'Agència Europea del Medicament, perquè l'economia està en una altra dinàmica. Però ha considerat un error menystenir aquesta dada: "La marxa d'empreses, que en molts casos ha estat només un canvi tècnic, ha fet mal en la imatge, i s'ha de revertir". El que sí que serà determinant, ha afirmat, serà l'atracció de talent.Faus ha explicat que la recentralització del poder a Madrid ve de fa vuitanta anys, de la dictadura però també de tots els governs de la democràcia: "I no s'ha fet contra Catalunya, perquè ha afectat abans altres comunitats com Castella, simplement les elits volen concentrar el poder econòmic".El futur president del Cercle ha explicat que moltes segones àrees econòmiques -com és el cas de la regió de Lió a França- tenen menys pes en el PIB nacional. Ha admès errors per part dels empresaris, com una manca d'autoestima i el fet que moltes empreses contracten serveis fora de Barcelona, especialment de Madrid, cosa que ha considerat "molt greu". Javier Faus ha advertit contra la temptació de criticar les grans empreses: "Aquí no falta ningú, ni grans empreses, ni pimes ni autònoms".

