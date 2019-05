El Suprem no posarà objeccions al trasllat dels presos a Catalunya quan acabi el judici

El tribunal de la sala segona del Tribunal Suprem no posarà, en principi, cap objecció al possible trasllat a Catalunya una vegada acabada la vista oral, dels nou presos polítics, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva. La decisió correspon al Ministeri de l'Interior, encara que l'alt tribunal confia en ser informat sobre qualsevol iniciativa sobre aquesta qüestió.



Segons indica Europa Press a través de fons jurídiques, recorden que en finalitzar la instrucció del cas fa gairebé un any, el magistrat Pablo Llarena ja va deixar en mans del departament dirigit per Fernando Grande-Marlaska la decisió de traslladar els nou presos a Catalunya, la qual cosa es va executar a principis del mes de juliol.

La decisió podria ser automàtica, que afegeixen que, tot i això, el més probable és que ho sol·licitin expressament a iniciativa de cada pres. L'assumpte no ha estat abordat pels magistrats ni pel jutge Marchena, que segons les fonts jurídiques citades per Europa Press només podrien demanar una altra cosa si existissin raons d'ordre estrictament processal.Per la seva banda, la ministra portaveu del Govern, Isabel Celaá, ha assegurat durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que és el Tribunal Suprem el que determinarà si els presos polítics tornen a les presons catalanes quan acabi la vista oral, a l'espera de la sentència, i ha afegit que "l'executiu espanyol no té competència sobre aquesta qüestió".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor