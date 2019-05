Manuel Valls, el polític més odiat a França

Captura dels resultats del sondeig de maig

Manuel Valls, qui va ser primer ministre a França entre el 2014 i 2016 i qui aquestes passades eleccions municipals va concórrer amb Ciutadans a Barcelona ( on ha obtingut sis regidors de 41 ), és el polític més odiat a l'estat francès. Ja fa prop d'un any que Valls va abandonar la política (i la vida) a París, però segons una enquesta, els francesos no l'han oblidat: és el personatge polític que més rebutgen, per davant de Marine Le Pen.L'institut d'investigació independent Odoxa ha fet públics els resultats de la darrera enquesta de maig que se centra en la percepció de la política dels francesos. Els resultats del sondeig també apunten que el 70% de la població creu que Emmanuel Macron és un mal president, i pel que sembla ser, els francesos tenen un nou heroi: Yannick Jadot, el líder ecologista que s'ha convertit en el preferit.Però no tot queda en això. Entre els titulars que deixa l'enquesta, Odoxa també destaca el paper de Manuel Valls a l'estranger (a Barcelona): el 54% dels francesos el considera el pitjor polític, per damunt de Marine Le Pen (amb un 53% del rebuig) i Jean-Luc Mélenchon (51%). En aquests llistats no hi apareixen ni Emmanuel Macron ni Edouard Philippe perquè l'enquesta preveu preguntes dirigides específicament per als dos polítics.Més enllà de calcular el rebuig cap als polítics francesos, Odoxa també analitza els suports en funció de l'eix esquerra-dreta dels ciutadans. Pel que detalla el sondeig, tant els simpatitzants de dretes com els d'esquerres rebutgen Manuel Valls. En el cas de les esquerres, només un 11% reconeix que li dona cert suport. Pel que fa als simpatitzants de dreta, el percentatge és d'un 10%.Senten simpatia els francesos pels polítics? En quina mesura? Odoxa també dona resposta a la simpatia dels ciutadans, i en el cas de Manuel Valls, només un 9% dels francesos sent aquest sentiment cap a ell.

