Condemnat a pagar 2.106 euros per fer tractaments de podologia sense tenir el títol

Un jutge ha condemnat a pagar una multa de 2.160 euros al responsable d'un establiment d'estètica i reflexologia podal situat a Ontinyent (València) per realitzar tractaments de podologia sense tenir la titulació per a fer-ho. Així ho ha assegurat l'Il·lustre Col·legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana (ICOPCV), que va interposar la querella contra aquesta persona i que subratlla que es tracta de "la primera condemna per intrusisme en l'àmbit de la Podologia a la Comunitat Valenciana". La decisió no és ferma i es pot interposar recurs.Segons explica la institució col·legial en un comunicat, ICOPCV va presentar la querella contra una persona que exercia en un establiment amb llicència d'ortopèdia d'Ontinyent sense tenir el pertinent títol universitari de Podologia. Exercia, almenys, des de 2016 i suposadament realitzava serveis d'estètica de peus, mans i reflexologia podal.El col·legi de podòlegs afirma que l'home "va prestar serveis a diversos clients consistents en eliminació de durícies, claus plantars, eliminació de durícies interdigitals (ulls de poll) i tractament d'ungles encarnades utilitzant instrumental que únicament correspon utilitzar als graduats en Podologia com són instruments punxants, tallants i bisturís que únicament poden utilitzar els graduats en Podologia".L'ICOPCV -que insta els pacients a comprovar que el seu podòleg disposa de nombre de colegiado- subratlla que "és funció pròpia i exclusiva del podòleg el tractament dels claus plantars, les ungles encarnades i la tripa en els peus que requereixen l'ús de bisturís més d'un altre material sanitari i la possibilitat de generar infeccions amb necessari tractament mèdic adequat".Després de conèixer la sentència, la presidenta de l'ICOPCV, Maite García, ha recalcat que es tracta d'una resolució "de gran rellevància per als podòlegs del País Valencià". "L'intrusisme és una de les principals xacres que suporta la nostra professió i és la nostra obligació treballar per acabar amb això i garantir tant els drets dels professionals de la Podologia com els dels pacients", ha declarat.A més, la presidenta ha recordat que la Podologia és la branca de l'activitat mèdica que té per objecte el tractament de les afeccions i deformitats dels peus, limitant-se en la seva actuació terapèutica a les manipulacions que pertanyen a la Cirurgia Menor."Volem acabar amb el desenvolupament de pràctiques podològiques per personal no qualificat. Per això, continuarem investigant a totes aquelles persones i empreses que tracten alteracions en els peus sense tenir la titulació universitària requerida i/o que realitzen estudis biomecànics. Un mal diagnòstic o tractament pot posar en un elevat risc la salut del pacient que pateix problemes als peus", ha conclòs García.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor