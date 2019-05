Colau: «En cap cas iniciaré una negociació per a un acord amb Valls o Artadi»

Ada Colau continua pressionant ERC per forçar Ernest Maragall a acceptar un acord que inclogui també el PSC. L'últim missatge té forma d'article d'opinió, avançat aquest divendres per El Periódico de Catalunya , i reclama "superar els vetos entre forces progressistes" per conformar un govern "transversal" i d'esquerres. Colau ha negat que es plantegi iniciar una negociació amb Manuel Valls, i també ha expressat que no es planteja converses amb Elsa Artadi. "En cap cas iniciaré una negociació per a un acord amb Valls o Artadi", detalla l'alcaldessa en funcions. "Representen models de ciutat antagònics al que hem estat impulsant des del govern durant els últims quatre anys", afegeix. La candidata, però, evita descartar si aprofitaria els vots sense condicions de l'ex-primer ministre en la sessió d'investidura, que amb l'ajuda del PSC li permetria retenir l'alcaldia.La líder dels comuns recorda que "Barcelona com a capital de Catalunya pot fer un gran servei al país configurant un govern transversal i progressista que obri noves oportunitats al diàleg". Colau entén que aquesta formulació seria "una forma de superar un conflicte enquistat i que ha d'acabar en qualsevol dels casos amb una votació", en referència al conflicte entre l'Estat i Catalunya.L'alcaldessa en funcions fa una defensa aferrissada d'una entesa àmplia que impliqui comuns, ERC i PSC, i posa d'exemple l'"experiència a l'Àrea Metropolitana de Barcelona". "Sabem, per l'experiència dels últims quatre anys, que els grans acords de ciutat els podem construir conjuntament les forces d'esquerres. Ho hem fet quan hem acordat la regulació dels allotjaments turístics, la creació d'una elèctrica pública, d'un dentista municipal, la connexió del tramvia i l'obligació als promotors privats de destinar un de cada tres habitatges nous en habitatge assequible", enumera per exposar el potencial d'un acord progressista a l'Ajuntament que impliqui fins a tres partits.La reivindicació dels darrers quatre anys de govern es mescla amb la definició dels reptes polítics que té al davant Barcelona. "Les respostes als grans reptes que compartim les ciutats globals, com l'emergència climàtica, la pressió especulativa o la desigualtat social, seran més valentes si les liderem des d'un govern ampli d'esquerres que si es lidera des de la dreta o amb la dreta", sosté Colau per renegar de la suma de Junts per Catalunya, proposada per Maragall. A l'alcaldable d'ERC -a qui no cita- li demana posar "sempre els interessos de la ciutat per davant, reconstruir confiances danyades per massa temps de retrets i aixecar vetos". "Fem-ho conjuntament, com la ciutadania ens ha demanat", sentencia.

