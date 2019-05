Bou s'oferirà als comuns si abandonen l'«altaveu del procés separatista»

El candidat del PP a Barcelona, Josep Bou, ha assegurat aquest divendres que s'oferirà a Barcelona en Comú si abandonen l'"altaveu del procés separatista". Bou, però, ha avançat que no està disposat a facilitar la investidura d'Ada Colau tot i que sí que ho faria si els comuns presentessin un altre candidat. "Escollir entre Colau i Maragall és susto o muerte"."Colau no, però algú del seu partit, estem disposats a parlar-ho", ha assegurat l'alcaldable popular en la roda de premsa de valoració dels resultats del 26-M. Bou s'ha volgut desmarcar del candidat de Barcelona pel Canvi-Ciutadans, Manuel Valls, que ha ofert els seus sis regidors per investir Colau "sense condicions". Bou ha afirmat que no és partidari de donar "xecs en blanc" ni de "regalar vots a canvi de res".Més enllà de la investidura del nou alcalde o alcaldessa, Bou ha celebrat que el PP mantingui la representació al consistori barceloní, amb dos regidors. Una presència que, segons l'alcaldable, permet que hi hagi "més regidors constitucionalistes que separatistes" al ple. "La capitalitat de la República està molt lluny", ha apuntat.En aquesta línia, Bou ha avançat que la primera proposta que el grup municipal del PP portarà al ple serà la restitució del bust del rei a l'Ajuntament.

