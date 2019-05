VÍDEO «Aute Cuture», el nou videoclip de Rosalía

Fins ara només havien escoltat Aute Cuture alguns dels assistents a concerts que feia arreu del món, però a partir d'aquest dijous aquest darrer single de Rosalía -inèdit i no inclòs al seu anterior treball, El mal querer - ja està disponible a la plataforma Youtube, on ja és la número 1 de les tendències.Rosalía està de gira amb el seu El mal querer, i la publicació de la seva última cançó a les portes de l'estiu sembla que anirà com l'anell al dit a la cantant, perquè es perfila com un dels temes que més s'escoltaran els mesos vinents.L'artista de Sant Esteve Sesrovires va saltar a la fama mundial ara fa menys d'un any, quan va començar a publicar a Youtube Malamente i Tu mirá, els dos primers videoclips d'El mal querer . Des de la publicació de l'àlbum ha seguit impactant amb nous vídeos, tant singles del seu segon treballa - Bagdad De aquí no sales - com noves propostesi col·laboracions amb artistes com James Blake

