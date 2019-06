Que el sexe no ens arruïni la vida

Alguns homes segueixen legislant sobre el nostre cos. Però és que no és només això: a més, utilitzen la nostra sexualitat per utilitzar-nos, ridiculitzar-nos, culpabilitzar-nos i atacar-nos



*Sexting: enviament o intercanvi de continguts de tipus eròtic o sexual a través de telèfons mòbils o altres dispositius.



una dona que s’ha suïcidat després d’un assetjament continuat per part dels seus companys de feina arran de la difusió d'un vídeo sexual seu. Crec que tothom ha vist la noticia, ha escoltat o llegit opinions de tota mena. Però a la Verónica, el sexe l’hi ha arruïnat la vida.es va suïcidar en no poder gestionar el dolor i la vergonya que sentia després que un vídeo sexual seu es fes viral i que la seva pàgina personal de Facebook s’omplís, dia rere dia, de centenars d’insults i comentaris de gent que no coneixia. Dit d’una altre manera, hi havia penya que no coneixia absolutament de res la Tiziana i que, pel simple fet de veure un vídeo seu, decidia que tenia el dret d’amenaçar-la per xarxes (!!!???).també va ser el que va conduir al 2014 a la jove estudiant de química Alyssa Funke a disparar-se amb una escopeta als Estats Units.però sobretot tenen en comú el fet que a les tres les va matar la societat masclista i moralista.Segueix instaurada una idea d'un mascle alfa. En canvi, si la protagonista d’una gravació pornogràfica, d’una fotografia eròtica, o fins i tot d’una o varies històries (o rumors) sexuals és una dona, llavors, ailas, està clar que és una puta, puteta, putota.que se’m va quedar gravada a foc: "Tothom vol una clau que obra moltes portes, però ningú vol una porta que l’obren totes les claus". I com vaig arribar a pensar en aquesta frase, com vaig arribar a preocupar-me per no ser “una noia fàcil” (signifiqui què signifiqui això), a mirar dos i tres cops la roba que em posava o com em maquillava... Com vaig arribar a pensar com, en definitiva, m’adaptava a allò que el patriarcat esperava de mi.Però és que no és només això: a més, utilitzen la nostra sexualitat per utilitzar-nos, ridiculitzar-nos, culpabilitzar-nos i atacar-nos. I fins i tot, aquells que comencen a entendre que nosaltres també tenim i gaudim del sexe, que també ens masturbem i tenim una o moltes relacions, fins i tot aquells, no diran res quan un col·lega seu enviï un nude per un grup en comú.en alguna ocasió. L’augment d’aquesta pràctica sexual ha tingut un augment molt significatiu en els últims cincs anys, sobretot, en la gent més jove. El sexting és com l’antic sexe per telèfon, les trucades eròtiques, però amb el perill que les converses i les fotografies queden guardades. Per aquesta raó han augmentat entre els joves conductes d’assetjament com el bullying, l'stalking (espiar) o l’extorsió.ni tant sols és asseure a la teva filla adolescent i intentar convèncer-la que no ho faci o que sigui responsable. La solució, si és que n’hi ha, és agafar al teu fill adolescent i explicar-li que aquestes fotos, àudios, vídeos i converses, un cop els hi has donat l’ús que volies, els esborres.amb els tios de 30 anys, que haurien de tenir ja assimilades aquestes coses, i sobretot perquè no haurien de tenir mai a les seves mans la capacitat de destruir la vida, la reputació i la dignitat d’una dona. Així que sí al sexe i al sexting, i definitivament no als tíos merdes.

