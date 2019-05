Queen, Elton John, Els Beatles... el cinema homenatja les estrelles de la música

El món del cinema torna a trobar-se amb les més grans estrelles de la història de la música. Després de l'èxit mundial de Bohemian Rhapsody , pel·lícula homenatge a la banda de rock Queen i al cantant Freddie Mercury, arriba Rocketman a les pantalles de cinema: el film musical d'Elton John. El jove actor Taron Egerton encarnarà el famós pianista britànic, explicant els seus orígens fins a convertir-se en un dels cantants més icònics de la història.La batalla entre Rocketman i Bohemian Rhapsody està servida, fet inevitable per la proximitat entre les dates en que s'han estrenat tots dos films. La pel·lícula en homenatge a Queen, Mercury i el Live Aid de 1985 va ser premiada en diversos certamens, però la culminació de l'èxit va arribar amb l'Oscar a Rami Malek, actor que interpreta a Mercury. Tot i això, la crítica va desfer l'excitació que celebrava el públic, assegurant que la biografia de Queen era molt incompleta i s'omplia a base de cançons.Ara, però, Elton John presenta un veritable musical, barrejat en una pel·lícula amb format biogràfic que pretén competir (i millorar) l'experiència que el públic va obtenir de Bohemian Rhapsody. La tongada de biopics de cantants de nivell mundial i icònics de la història de la música es completarà aquest any amb l'estrena de Yesterday, una ficció que involucra l'obra dels Beatles.Les històries dels cantants, grups o bandes més famosos de la història han estat un reclam evident per a la indústria cinematogràfica. Explicades de forma molt diversa, el format biopic musical té un repertori notable de pel·lícules d'alt nivell, a més de protagonistes de renom. Aquests són alguns dels films més importants sobre el tema.

