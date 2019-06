La Fiscalia reactiva sis anys després el cas de l'escarni a Rosa Díez... i demana presó

Roca, en la conversa amb Nació Digital. Foto: Bernat Cedó

L'exlíder d'UPyD, Rosa Díez, va haver de fugir de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el 5 de març del 2010. Aquell dia un grup d'estudiants convocats pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) van boicotejar una xerrada programada a la facultat de Ciències Polítiques. Díez va marxar escortada i l'episodi va acabar el 2014 amb quatre joves condemnats per desordres públics i un cinquè absolt. Abans de la sentència, el 2013, el SEPC va voler denunciar les acusacions amb una ocupació simbòlica a la seu del partit a Barcelona. L'acció va provocar una denúncia d'UPYD contra trenta persones per violació del domicili d'una persona jurídica i una altra d'un militant del partit contra un jove per un presumpte delicte de lesions. Sis anys després UPYD s'ha retirat del cas, però el militant, Sergio Alexander Espejo Belizón, manté les acusacions i la Fiscalia ha rescatat la petició d'UPyD. En total, doncs, el jove s'exposa a una condemna de quatre anys de presó i una multa de 5.000 euros."Vaig rebre la notícia amb sorpresa i relativa preocupació", explica Quim Roca a. El jove és un dels 30 que van participar en l'ocupació de la seu del partit el 2013. La protesta va acabar sense incidents i els manifestants van marxar després de ser identificats pels Mossos d'Esquadra. Dies després, la policia catalana detenia Roca, sense haver-lo citat a declarar prèviament. Va quedar en llibertat el mateix dia i a partir d'aquí començava un llarg periple judicial.La descomposició electoral d'UPyD va provocar una sagnia als comptes del partit, que va haver de retirar-se diversos processos judicials oberts, entre els quals aquest. Una de les acusacions contra els manifestants, doncs, s'evaporava, i es mantenia només activa la denúncia contra Roca per part d'Espejo. La sorpresa va arribar quan a la tardor del 2018 el jove rebia una notificació que comunicava que la Fiscalia també l'acusava. El ministeri fiscal ha rescatat les demandes d'UPyD i acusa Roca de violació de domicili de persona jurídica. A més, també el denuncia pel presumpte delicte de lesions. La suma de les dues acusacions fa que el jove s'exposi a quatre anys de presó, dos per cada presumpte delicte. El judici se celebrarà el 18 de juny."Ens preocupa que l'acusació de la Fiscalia sigui més contundent que la d'un particular. Posa de manifest el clima de persecució actual, no només a l’independentisme sinó a qualsevol dissidència", argumenta Roca. El jove considera que se'l jutjarà per un "acte de protesta". "El que vam fer va ser entrar a la seu i desplegar una pancarta", recorda.En la mateixa línia s'expressa el seu advocat, Eduardo Cáliz, de l'organització antirepressiva Alerta Solidària. "La magnitud de l’acusació respon al clima actual de repressió contra l’independentisme", argumenta. Per Cáliz, els gairebé sis anys que ha hagut d'esperar el seu client fins que la instrucció judicial derivés en una data de judici han suposat una "dilació indeguda" que ha perjudicat Roca i avança que així ho plantejaran davant del tribunal.El serial judicial va començar amb l'"escrache a Díez" del 2010 i UPyD volia una condemna més dura contra els processats. A banda de desordres públics el partit els acusava d'impedir l'exercici de la llibertat de reunió i manifestació, incitació a l'odi i violència contra grups per motius ideològics.El jutjat de Sabadell encarregat del cas va considerar abusives les exigències del partit i va valorar que havia acusat els joves de forma "temerària". La condemna, que només es produeix en comptades ocasions, va suposar que la formació hagués de pagar dues cinquenes parts del cost del judici.Ara Roca considera que l'acusació temerària l'exerceix la Fiscalia. "Estem vivint la segona part del cas. Tot i que UPyD ja no hi és, la desproporció de l’acusació té la mateixa lògica".Més enllà de la petició de pena de Fiscalia, Roca també afronta les acusacions d'Espejo, que en el moment dels fets treballava per al partit de Rosa Díez i era present a la seu el dia de l'acció de protesta.Ara Espejo ha abandonat la formació, però no les seves aspiracions polítiques. Després de formar part de les llistes d'UPyD en diverses ocasions, actualment forma part d'Izquierda en Positivo, un espai polític nascut el juliol del 2018 que es reivindica com a força "d'esquerres i no independentista". Espejo ha format part de les llistes del partit a les eleccions d'espanyoles del 28-A, a les municipals a Cornellà de Llobregat i a les europees del 26-M.En el moment de la seva fundació, el partit veia un "sotmetiment" del PSOE i Podem al procés sobiranista i va comptar amb l'exsecretari general del Partit Comunista d'Espanya, Paco Frutos, com a padrí en la seva presentació.Una de les seves cares més visibles ha estat Javier Couso, europarlamentari des del 2014 per la candidatura Izquierda Plural -que agrupava Izquierda Unida i Podem- i va ser cap de llista de la nova formació en els comicis europeus del 26-M, sense obtenir representació.

