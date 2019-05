La CUP de Berga governarà en solitari «sense aliats prioritaris»

La CUP de Berga ha mostrat aquest divendres la voluntat "de governar en solitari" després de quedar-se a les portes de la majoria absoluta en les eleccions municipals de diumenge. El número 2 de la llista Aleix Serra ha afirmat que "som conscients que la CUP no té majoria absoluta a l’ajuntament i, per tant, comptarem amb les propostes, la col·laboració, les crítiques i la participació de la resta de grups polítics". Ara bé, l’alcaldessa electa Montse Venturós ha assegurat que no hi haurà tampoc "aliats prioritaris".





"Quan parlem de pactes o acords puntuals amb altres grups, sempre ho hem fet a partir d'eixos programàtics. No són amb qui ens podem sentir còmodes, sinó amb quines són les propostes amb les que coincidim, sempre dins de la nostra aposta per les polítiques de transformació. Aquest mandat s'han treballat projectes i s'han fet pactes per exemple amb el grup del PDECat", ha relatat Venturós. La CUP ha comunicat aquest matí a Esquerra Berga la seva intenció de governar sense un pacte estable de legislatura,

"Si ho vam fer el passat mandat amb sis regidors, ara encara ho podem fer més, més còmode i amb millors resultats", ha ressaltat Serra.

La majoria de persones que configuraran el proper equip de govern de la CUP han comparegut aquest migdia en roda de premsa a la plaça de Sant Pere per valorar els resultats dels comicis del 26 de maig. "Hem de tenir en compte que els resultats de les candidatures d'esquerra en aquestes eleccions ha estat històric, no hi havia hagut mai un percentatge de vot tan important a aquest sector de l’arc polític, la mateixa victòria de la CUP amb un 41% dels vots feia dècades que no es produïa", ha recordat Serra.



Resultats històrics

La CUP va sumar diumenge 3.447 vots. En nombres absoluts, des de 1991, en època de la CiU de Jaume Farguell, cap formació havia aconseguit un suport tan ampli. "Tot plegat fa que pensem que ens toca a nosaltres agafar la iniciativa i la responsabilitat en aquesta pròxima legislatura, parlar evidentment amb totes les altres candidatures, i mirar tots plegats d’ampliar i continuar la feina que s’ha fet els últims quatre anys", ha conclòs Aleix Serra.





Aleix Serra i Montse Venturós en roda de premsa. Foto: Pilar Màrquez Ambròs Montse Venturós també s’ha mostrat convençuda que "és una obvietat" que la seva inhabilitació no ha condicionat el vot dels berguedans. "La tasca desenvolupada durant els darrers 4 anys ha posat de manifest que hem estructurat l'Ajuntament i que venim a fer polítiques de transformació", ha manifestat.



Montse Venturós ha explicat que a partir d'ara la tasca de les 8 persones escollides serà asseure's a parlar sobre com es reparteix el cartipàs, "quines són les dedicacions i com volem que s'organitzi l'ajuntament de cara el proper mandat", ha dit l'alcaldessa. D'entrada, i més enllà de les majories del plenari, la CUP és conscient que el fet de passat d'un govern de 6 a 8 regidors li serà favorable. "Sabem les mancances que hem tingut, algunes són segurament la falta de mans i de dedicacions", ha destacat. "Amb l'experiència dels quatre anys de coneixement de les àrees i de la institució, ens permetrà treballar més i amb més eficiència", ha posat sobre la taula Montse venturós.



Respecte als mals resultats de la CUP a nivell nacional, Aleix Serra ha posat de relleu que "allà on la CUP ha tingut responsabilitat de govern", s'ha aconseguit mantenir "la confiança dels electors".



Berga 2019 Totes les dades Cens total: 12.270 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 8.256 67,29% Abstencions: 4.014 32,71% Vots nuls: 42 0,51% Vots en blanc: 97 1,18% Partit Vots % Regidors

