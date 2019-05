VÍDEO Cues a la Ronda Litoral en sentit Besòs per un accident

🔴 #Cues a la Ronda Litoral (B-10) de Fòrum al Nus Trinitat ➡ Besòs per #accident 1 carril obert

ℹ Més enrere, també 🔴 aturades intermitents de Zona Franca a Barceloneta ➡ Besòs pic.twitter.com/llGSdcathD — Trànsit (@transit) 31 de maig de 2019

Un accident de trànsit provoca cues importants a la Ronda Litoral (B-10) des de la zona del Fòrum fins al Nus de la Trinitat, en sentit Besòs. Diversos dispositius del SEM s'han mobilitzat fins a la zona del sinistre, on també hi ha presència dels Mossos d'Esquadra. Fins ara es desconeixen les víctimes o ferits de l'accident.El Servei d'Emergències Mèdiques també ha mobilitzat l'helicòpter sanitari. Les aturades a la Ronda Litoral es fan extensives a altres zones, com a la Barceloneta i al Poblenou.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor