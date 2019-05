El govern espanyol manté que ho té «tot a punt» per exhumar Franco el 10 de juny

El govern espanyol ho tindrà "tot a punt" per a procedir a l'exhumació del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos el 10 de juny i enterrar les restes al cementiri de Mingorrubio-El Pardo si el Tribunal Suprem no paralitza abans l'operació acceptant les mesures cautelars sol·licitades per la família.En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la portaveu de l'executiu en funcions, Isabel Celaá, ha afirmat que el govern segueix endavant amb el seu pla d'exhumar les restes del dictador el 10 de juny, tal com va acordar en Consell de Ministres, i portar les restes al panteó on està enterrada la seva dona, ja que considera que compleix totes les condicions requerides de "seguretat i privacitat".La família, en canvi, no ha donat el seu permís a portar les restes del seu avi a Mingorrubio perquè segueix determinada a intentar paralitzar l'exhumació i, en cas que sigui impossible, vol enterrar les restes de Franco a la sepultura que la família té a la cripta de la catedral de l'Almudena, on reposen les restes de l'única filla de Franco i on traslladarien posteriorment el fèretre de la dona del dictador. Els néts al·leguen que el panteó del Pardo és menys segur que la cripta de l'Almudena i res garanteix que futurs governs es desentenguin de preservar la seguretat en aquest recinte.Celaá veu possible que el Suprem pugui decidir adoptar les mesures cautelars demanades per la família. De fet, ha assenyalat que, si és així, entrarà "dins de la normalitat", a més d'indicar que el tribunal "no té per què entrar en el fons de l'assumpte" quan decideixi sobre si estableix o no la paralització temporal del procés. "El govern respectarà les mesures cautelars, si arriben, però estarà tot a punt per al 10 juny" en cas que el Suprem no decideixi paralitzar l'operació, ha deixat clar Celaá.

