El feu d'Escons en Blanc a Catalunya

Foixà 2019 Totes les dades Cens total: 251 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 186 74,10% Abstencions: 65 25,90% Vots nuls: 15 8,06% Vots en blanc: 10 5,85% Partit Vots % Regidors

Foixà, un municipi de prop de 300 habitants del Baix Empordà, té un particular comportament electoral en les municipals : és l'únic ajuntament de Catalunya amb una presència constant i significativa d'Escons en Blanc.A Foixà CiU hi governa des del 1983, i des del 1991 no tenia competència electoral. No s'organitzava cap llista alternativa i, com a resposta espontània dels veïns que no hi simpatitzaven, hi va aparèixer un notable vot de càstig en forma de vot en blanc, que es va fer estrictural. El 2007, per exemple, CiU es va endur els set regidors en joc, però fins a un 41% dels votants va fer-ho en blanc.Aquesta xifra va cridar molt l'atenció als impulsors d'Escons en Blanc (EeB), un no-partit polític fundat el 2008 amb la voluntat de representar el vot protesta davant d'una abstenció i un vot nul "sense utilitat a ulls de la llei". L'aposta de presentar-se a Foixà va ser un èxit: EeB hi va obtenir el 2011 la notable xifra d'un 32% dels sufragis -52 vots, pels 91 de CiU-, i dos "no-regidors". Fidels als seus principis, els dos edils electes d'EeB no van recollir l'acta, i l'equip de govern es va haver de repartir la feina entre cinc regidors.De fet, les municipals del 2011 van ser el millor moment d'EeB: van superar el miler de vots a Terrassa, els van fregar a l'Hospitalet de Llobregat i Badalona, i el mig miler a Santa Coloma de Gramenet, Tarragona i Girona. A banda de Foixà, també van donar la sorpresa a Gironella, un municipi del Berguedà d'uns 5.000 habitants, on hi van obtenir un regidor. A més, Ciutadans en Blanc –una formació que en diverses poblacions es va presentar en coalició amb EeB- va obtenir un regidor en solitari a Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental). Es tractava de Julià de Fabian, que el 2015 es va fer més conegut per registrar una candidatura amb el nom de Ganemos just abans que es presentés el Guanyem que impulsava Ada ColauEl projecte d'Escons en Blanc va comaneçar a anar a la baixa a partir dels següents comicis, del 2015. Però no pas a Foixà, on ha resistit: El 2015 van mantenir un dels dos no-regidors i, aquest 26-M, han recuperat el segon, amb gairebé un 26% dels vots.

