ERC obre les portes de bat a bat per formar un govern estable post-Ballesteros a Tarragona

Pau Ricomà proposa, obertament, a la CUP, Junts per Tarragona i En Comú Podem un "govern ampli ple canvi a Tarragona" amb una línia programàtica basada en 18 punts clau i que està convençut que els altres partits comparteixen. El cap de llista d'ERC està buscant suports en aquests tres partits per ser investit com a alcalde el pròxim 15 juny i relegar al socialista Josep Fèlix Ballesteros a l'oposició.El republicà considera que Ballesteros ha governat durant 12 anys d'esquena a la ciutadania, "des d'un búnquer" i que ara és el moment del canvi per acabar "amb el clientelisme, la degradació urbana i l'opacitat del govern socialista". Ricomà celebra que la CUP hagi fet un pas endavant i també les paraules del president del PDECat a Tarragona, Quim Amorós, en les quals afirma que votaran a favor de la investidura del republicà. Sobre això, confia que els comuns actuaran en conseqüència i que també faran realitat aquest canvi. Ricomà ha assegurat que li agradaria un govern estable, format per totes les forces però que està disposat a governar en minoria si així ho volen els altres partits.El candidat republicà ha assegurat que des d'ERC "no plantegem línies vermelles" i que la seva intenció és proposar "línies d'acord".Ricomà, preguntat sobre si ja es veu alcalde de la ciutat, ha destacat que "em veig en una situació que és un privilegi" i que té la responsabilitat d'intentar aconseguir l'alcaldia de Tarragona perquè la gent ha decidit passar pàgina de l'era Ballesteros.Fonts dels comuns han explicat aque a hores d'ara totes les línies estan obertes i que fins a la setmana que ve no se sentirà la seva veu. De moment, segueixen en reunions internes i analitzant els passos que han de seguir.Ricomà posa damunt la taula una proposta programàtica conformada per 18 línies de treball, com són actuar conseqüentment amb els valors republicans de bon govern (honestedat, transparència, justícia social i participació ciutadana), organitzar la ciutat en Consells de Districte, treballar per la igualtat d'oportunitats per raó de gènere i considerar la perspectiva feminista en totes les actuacions municipals. A més, promoure la regeneració urbana de Tarragona, amb tres grans prioritats, desenvolupar polítiques socials d'habitatge per fer-lo accessible i reglamentar els pisos turístics i protegir i ampliar l'Anella Verda.Una altra de les línies és promoure la mobilitat sostenible amb la màxima seguretat pels vianants a peu. Des d'ERC proposen convertir els centres cívics en centres culturals i cívics de proximitat i millorar la qualitat dels espais públics i fer el pla de xoc per la neteja i contra l'incivisme.Els republicans proposen fer el Pla integral del Mercat de Bonavista i dinamitzar el Mercat de Torreforta. En referència a la indústria, aposten per donar suport al sector industrial, a nivell de formació i recerca, infraestructures i preu de l'energia i atracció d'empreses d'alt valor tecnològic que sumin a la transformació energètica que haurem d'afrontar.Pel que fa a la cultura, es vol desenvolupar en pla estratègic basat en la cohesió social, igualtat d'oportunitats, benestar de les persones, ajut a la professionalització i projecció de ciutat. Desenvolupar un Pla de Biblioteques digne, d'acord amb la necessitat de fer arribar l'accés a la pràctica i consum cultural a tota la ciutat.Seguint en el vessant econòmic, volen apostar per un turisme de qualitat, basat en el nostre principal recurs, el Patrimoni, i les potencialitats de les nostres comarques. En aquest sentit, també opten per revitalitzar el comerç de proximitat i les zones comercials històriques, recuperant la imatge i el dinamisme del centre.A banda, volen potenciar les polítiques de salut pública, com una part imprescindible de les polítiques comunitàries i realitzar l'estudi de la qualitat de l'aire.Des d'ERC proposen a la resta de partits una estratègia per a desenvolupar un model de policia de proximitat prioritzant la prevenció i la presència al carrer, la creació dels agents cívics i la instauració de Comissaries de Districte.Una de les últimes propostes és aposta per polítiques de convivència, defensa i protecció dels animals i per últim, avançar cap a la creació d'un ens metropolità del Camp de Tarragona.

