Carburos Metálicos ha evacuat tots els treballadors després de l'accident mortal

Carburos Metálicos ha evacuat tota la plantilla de la fàbrica de la Pobla de Mafumet després de l'accident mortal que ha costat la vida a un treballador i n'ha deixat un altre de ferit crític, segons ha explicat el conseller delegat de l'empresa, Ahmed Hababou. La mesura s'ha pres per precaució arran de la fuita d'amoníac que s'ha produït poc abans de les 9 del matí i les causes de la qual s'estan investigant.El directiu ha apuntat que el personal està rebent suport psicològic, encara que no ha concretat cap xifra. De moment es desconeix què ha causat la mort del treballador de la factoria situada a La Pobla de Mafumet. Hababou confia que espera que les causes del sinistre se sàpiguen avui.El conseller delegat ha expressat el seu condol a la família i ha desitjat una recuperació ràpida al ferit crític. "És un dia molt trist, molt tràgic. Per a l'empresa, els treballadors, qui treballa amb l'empresa i particularment per a mi", ha expressat. El ferit crític ha estat traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. També ha apuntat que la situació a hores d'ara està sota control.

