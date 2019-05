L'ibuprofè de 600 mg només es podrà comprar amb recepta

Adquirir ibuprofè i paracetamol a qualsevol farmàcia deixarà de ser una activitat tan quotidiana com fins ara. Si més no, es podrà seguir fent sempre i quan l'usuari porti la recepta que ho acredita. La Societat Espanyola de Farmàcia Comunitària ha denunciat que la venda d'aquests medicaments sense recepta vulnera la Llei de Garanties i Ús Racional dels Medicaments.7Aquesta normativa ja feia obligatori des del 2015 aturar la venda d'aquests medicaments sense recepta, però a partir d’ara si un inspector observa en una farmàcia que s'està incomplint la llei, les multes oscil·laran entre els 3.000 i els 6.000 euros. Aquesta mesura afecta al paracetamol d’1 gr, l'omepazole o els antihistamínics per a persones al·lèrgiques i a l'ibuprofè de 600 g. Continuarà sent possible adquirir sense recepta les caixes d'ibuprofè de 400 mg i de paracetamol de 500 i 650 mg.

