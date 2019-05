ENQUESTA Estàs d'acord que es prohibeixi fumar dins del cotxe?

El Departament de Salut treballa en una nova llei d'addiccions per adaptar la legislació a les noves formes de consumir tabac, després d'uns estudis realitzats que detecten un augment del nombre de fumadors a Catalunya. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que la nova normativa que es consensuarà amb els sectors implicats, i que contempla regular els nous dispositius per a fumadors (cigarretes electròniques, tabac sense combustió...), ampliar la prohibició de fumar a instal·lacions esportives a l'aire lliure, a l'exterior de les parades del transport públic i a vehicles privats. Què en penseu? Hi esteu d'acord?

