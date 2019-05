El Sindicat de Llogaters aconsegueix una rebaixa de lloguer a un veí que patia mòbing

El Sindicat de Llogaters i el Sindicat d'Habitatge de Vallcarca han fet públic aquest divendres el cas d'un veí d'aquest barri del districte de Gràcia de Barcelona, el Jaume, que ha aconseguit una rebaixa del preu del lloguer tot i haver patit pràctiques d'assetjament immobiliari per part del propietari de l'edifici on viu.El 2018 la immobiliària Sun-Peak va adquirir l'immoble i el Jaume va denunciar mòbing per part de la propietat, a través d'obres no comunicades, sorolls i talls de llum. En nou mesos, 12 dels 13 pisos on hi vivia gent van quedar buits i només el Jaume es va quedar a l'edifici.Va ser aleshores quan va contactar amb el Sindicat de Llogaters i amb el Sindicat d'Habitatge de Vallcarca, que van convocar concentracions davant la finca cada cop que es detectaven pràctiques relacionades amb el mòbing immobiliari.Més tard, els col·lectius van obrir negociacions amb la propietat i van aconseguir una rebaixa del preu de lloguer.El Sindicat de Llogaters ha emmarcat la victòria a Vallcarca en el rebuig al nou decret llei de lloguers impulsat pel Govern, que el col·lectiu qualifica de "decret farsa". El sindicat va retreure a la Generalitat que hagués impulsat una mesura "opaca" que no impliqués restriccions als lloguers vigents i que establís limitacions a partir d'un índex de preus de referència que el col·lectiu considera "inflat", ja que es basa en els actuals preus de mercat.Tal com va explicar, el decret llei presentat pel Govern no preveu sancions i obliga a canviar de pis si un llogater es vol beneficiar de les limitacions del preu dels arrendaments per llei.

