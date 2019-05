La Moncloa denuncia que l'informe de l'ONU conté «errors i distorsions»

No us perdeu la noticia...

Per Anonim 1234 el 31 de maig de 2019 a les 14:07 0 1

... de que fa uns mesos Espanya (tant en Rayoy com en Sanchez) sí que van donar validesa a un informe d'aquest mateix grup de treball (exactament el mateix), un informe que en aquell cas els hi va agradar (era un informe sobre Veneçuela) i van demanar actuacions de l'ONU en aquell pais basant-se en aquell informe. Es veu que, segons Espanya, aquest grup és fiable o no... segons els seus dictamens t'agradin o no. No comprenc com la premsa catalana no ha publicat aixó a primera pàgina, per a deixar Espanya en evidencia. Si no aprofitem detalls així, no avançarem, una cosa és ser correcte i educat i una altra cosa és ser un inocent.