Maragall considera «poc raonable i inversemblant» que Colau sigui alcaldessa gràcies a Valls

Que la líder dels comuns, Ada Colau, sigui alcaldessa gràcies als vots afirmatius de Manuel Valls a la seva investidura és, per a Ernest Maragall, "poc raonable i inverosímil". Així ho ha assegurat el candidat d'ERC a l'alcaldia després de visitar Oriol Junqueras a Soto del Real i a Carme Forcadell i Dolors Bassa a Alcalá Meco.Maragall ha assegurat que no pensa valorar "especulacions" i que treballa amb la hipòtesi que ell serà alcalde perquè va ser el candidat amb més suport. Ha demanat, en aquest sentit, que cal "llegir bé" els resultats. "Estem treballant, s'ha de fer bé i amb respecte", ha assegurat tot afegint que espera que la negociació acabi donant fruits perquè hi ha "àmplies possibilitats de coincidència".Els republicans ja han fet arribar tant a Colau com a la candidata efectiva de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, el document amb les bases de l'acord d'investidura que proposa, que se sustenta en un projecte "progressista" de ciutat, defensa de la llibertat dels presos i retorn dels exiliats i la reclamació del referèndum d'autodeterminació.Aquesta tarda, Maragall i Artadi es reuniran amb Joaquim Forn a la presó de Soto del Real per parlar sobre la proposta d'investidura que han plantejat els republicans. "Estem convençuts que anirà bé", ha afirmat Artadi també després de visitar els presos. La regidora electe de JxCat ha defensat arribar a acords per defensar els "drets i llibertats" democràtics des de la capital catalana i també aplicar polítiques "en benefici de la ciutat" i que serveixin per "revertir" els efectes del mandat de l'alcaldessa en funcions, Ada Colau.

