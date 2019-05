Arxivada la querella de Torra contra la Junta Electoral per la prohibició dels llaços

La sala segona del Tribunal Suprem ha arxivat la querella per prevaricació que va presentar el president de la Generalitat, Quim Torra, contra la Junta Electoral Central per la prohibició d'exhibir llaços grocs i pancartes en edificis públics.



L'alt tribunal al·lega que la llei indica que "des de la convocatòria de les eleccions i fins a la celebració de les mateixes queda prohibit qualsevol acte organitzat o finançat, directament o indirectament, pels poders públics que contingui al·lusions a les realitzacions o als èxits obtinguts, o que utilitzi imatges o expressions coincidents o similars a les utilitzades en les seves pròpies campanyes per alguna de les entitats polítiques concurrents a les eleccions". El Suprem indica que l'objectiu d'aquesta disposició és salvaguardar la necessària neutralitat de les administracions públiques durant el desenvolupament del procés electoral, i que en aquest cas la Junta Electoral Central va entendre aquest interès general vulnerat.

