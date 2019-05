VÍDEO La CUP es trasllada a la Berga «irreductible» de Montse Venturós, al «Polònia»

La victòria clara de Montse Venturós a Berga diumenge va ser una de les poques alegries que els comicis del 26-M van deixar a la CUP arreu del país. Per tot plegat, l'alcaldessa Montse Venturós, el regidor Francesc Ribera Titot i Berga s'han estrenat aquest dijous al Polònia de TV3. Segons el programa satíric de TV3, "Berga és l'únic municipi on la CUP revalida l'alcaldia. Una aldea poblada per irreductibles antisistema que resisteixen la desfeta". No et perdis el vídeo:

