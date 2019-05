El Govern prohibirà fumar al cotxe i a les parades de bus i tren

El Departament de Salut treballa en una nova llei d'addiccions per adaptar la legislació a les noves formes de consumir tabac, després d'uns estudis realitzats que detecten un augment del nombre de fumadors a Catalunya. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que la nova normativa, que es consensuarà amb els sectors implicats, contempla regular els nous dispositius per a fumadors (cigarretes electròniques, tabac sense combustió...), ampliar la prohibició de fumar a instal·lacions esportives a l'aire lliure, a l'exterior de les parades del transport públic i a vehicles privats. També s'estendrà a cinc metres el perímetre de prohibició als centres sanitaris, d'ensenyament i dependències de l'Administració pública.La nova llei també incorporarà altres àmbits com drogues, alcoholisme i noves tecnologies. Es tracta d’una llei "ambiciosa", ha dit Vergés, que s'espera tenir enllestida en un any aproximadament. Mentrestant, el Govern preveu impulsar accions per reduir el tabaquisme i reforçar la normativa: evitant l'exposició al fum i creant espais socials lliure de tabac, prevenint el tabaquisme en joves, promovent l'abandonament d'aquest i incorporant la perspectiva de gènere i classe social. Pel que fa la prohibició de fumar al cotxe, Salut ho consensuarà amb del Departament d'Interior, ja que és competència del Govern.Segons dades de l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) 2018, des del 2016 els fumadors homes han augmentat dos punts percentuals (passant del 29% al 31% al 2018), mentre que en dones s'ha mantingut estable (el 20,5% al 2018 són fumadores). Segons una enquesta a més de 4.000 persones feta amb motiu de la XX Setmana sense fum, un 81% dels majors de 25 anys i un 67% dels joves entre 15 i 25 anys asseguren haver-ho intentat deixar. A Catalunya 9.502 persones moren cada any a causa del tabac."No són lleis prohibitives, són lleis protectores", ha reivindicat el coordinador del grup tabaquisme CAMFIC, Joan Lozano, "ara a ningú se li fa estrany no fumar dins dels bars, la societat està evolucionant cap a això". Lozano ha exposat que, segons dades extretes de l'enquesta feta amb motiu de la setmana sense fum, un 62% dels catalans creuen que els bars i restaurants no compleixen la llei que prohibeix fumar a les terrasses tancades.A la tardor, el Govern preveu fer una campanya intensiva per reforçar el compliment de la llei del tabac. Estarà focalitzada en terrasses i altres espais similars en què podria haver-hi incompliments. També es revisarà la venda de tabac a menors en horaris de més afluència. Tot i que actualment el 90% de la gent diu que es troba en ambients lliures de fum en la majoria d'entorns, l'enquesta apunta que el 67% de la població és partidària de prohibir fumar als esdeveniments a l'aire lliure amb públic infantil i un 61,8%, als cotxes.Per prevenir l'inici del tabaquisme en joves, el Govern impulsarà una campanya en la qual també hi participarà el jugador de bàsquet de l'NBA Ricky Rubio, també impulsor de la Ricky Rubio Foundation . "Com a personatge públic crec que tenim una obligació, i és la de contribuir a fer d'altaveu de les conseqüències nefastes del tabac", ha dit. Rubio confia que mesures com aquestes reverteixin el nombre de fumadors, especialment entre joves.Per primera vegada després de set anys consecutius d'una tendència a la baixa, el nombre de fumadors creix. La subdirectora general de promoció de la salut, Carme Cabezas, ha explicat que el grup d'homes més jove (dels 15 als 44 anys) és el que té una major prevalença de consum, segons dades de l'ESCA. Els homes joves fumen més que les dones joves, i les dones "s'incorporen més tard" al tabaquisme (el perfil majoritari de dones fumadores tenen entre 45 i 64 anys).La mortalitat anual a Catalunya atribuïble al consum de tabac no ha variat en els dos darrers anys, apunta Cabezas, que se situa a les 9.502 morts anuals, "això són 26 cada dia". La mortalitat en dones continua sent més elevada que en homes, ha explicat. Els joves entre 15 i 25 anys, segons l'enquesta de la Setmana sense fum, fumen una mitjana de cinc i sis cigarrets al dia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor