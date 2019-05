Balmón (PSC): «Seguirem buscant pactes i acords perquè és la nostra tradició, amb majoria absoluta o sense»

L'alcalde en funcions de Cornellà de Llobregat i candidat a les eleccions municipals pel PSC, Antoni Balmón, s'ha mostrat "molt satisfet" per haver recuperat la majoria absoluta perduda als anteriors comicis locals amb 14 de 25 regidors. Per Balmón, aquesta clara victòria s'explica per la feina feta els últims quatre anys i per una campanya "singular i de proximitat on han destacat més les idees que les persones".També reconeix que la marca PSOE "ha ajudat" perquè "torna a sumar". Més enllà de la majoria absoluta, assegura que seguiran buscant pactes i acords amb la resta de grups com han fet sempre. "No volem aritmètiques, el que volem és convèncer de que el que plantegem és bo i necessari per a tothom", assenyala.Antoni Balmón celebra que la majoria absoluta que ha aconseguit el PSC serà bona per Cornellà de Llobregat perquè aportarà "estabilitat" a una ciutat amb moltes possibilitats que el que necessita "són majories suficients. "Això és el que vam demanar durant la campanya i és el que els electors ens han donat", destaca.Més enllà de la influència que hagi pogut tenir el bon moment del PSOE en els resultats obtinguts, Balmón posa en valor que "la diferència en el suport municipal ha estat molt notori". Aquí, recorda que el PSC, tot i guanyar les eleccions generals i europees a Cornellà, ho ha fet amb gairebé un 15% menys de vots.Per últim, el batlle, en el càrrec des del 2004 quan va substituir José Montilla, reconeix que la victòria de diumenge passat va suposar "un gran estímul a nivell personal" que l'encoratja a seguir treballant pel municipi.

