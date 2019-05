Torra exigeix formalment a Sánchez la posada en llibertat dels presos polítics

▶️Acord del #Govern arran de la comunicació del Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries de les Nacions Unides @UN pic.twitter.com/lnW3HVPlxN — Govern. Generalitat (@govern) 31 de maig de 2019

Reunió extraordinària del Govern per exigir a la Fiscalia la retirada de les acusacions derivades de l'1-O i reclamar la llibertat de tots els presos. Tal com va anunciar dimecres el president de la Generalitat, Quim Torra, en una declaració institucional, l'executiu s'ha citat a les nou del matí per aprovar la reclamació formal de la fi de la causa i la posada en llibertat dels encausats arran del dictamen del Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària de l'ONU . Per carta, s'insta el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a donar compliment a la demanda de llibertat immediata i al "reconeixement efectiu" a la "indemnització i reparació", i a fer una investigació "independent" sobre el cas.La demanda de llibertat es fa tècnicament a través del fiscal superior de Catalunya i es dirigeix a la Fiscalia General de l'Estat, a qui demana que es reconeguin "indemnitzacions i reparacions" cap als presos, com se li eleva al president del govern espanyol. A Sánchez també se li demana que difongui el dictamen de l'ONU de forma públicam, malgrat que l'ha qüestionat i s'ha mostrat crític amb el Grup de Treball. Torra ja ha enviat al líder del PSOE una carta en la qual se li fan extensives totes aquestes demandes, a l'espera que hi hagi una resposta immediata. El Govern, a banda, es reserva la possibilitat d'acudir a instàncies internacionals, i ha defensat que el Grup de Treball de Detencions Arbitràries gaudeix de total legitimitat."La comunicació de l'ONU considera que, en el cas dels presos polítics catalans, s'han vulnerat drets fonamentals i, en conseqüència, demana al govern espanyol que adopti les mesures necessàries per a l'immediat alliberament i s'emprengui mesures contra els responsables de la vulneració dels seus drets", ha assegurat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en la roda de premsa posterior al consell executiu. No complir el dictamen, ha apuntat, és "desistir" de les funcions que té el govern espanyol. Si l'Estat no compleix, la situació es denunciarà "arreu", segons ha assenyalat.Sánchez, segons Budó, "té obligació de donar resposta al que se li demana" des del grup de treball de l'ONU, malgrat que al darrere no hi ha un règim sancionador. "Si el president espanyol no contesta, això té una continuïtat: segueix el seu curs i pot anar a l'alt comissionat dels drets humans", ha assenyalat la consellera de la Presidència, que ha demanat a l'executiu espanyol que compleixi amb el marc legal internacional. Malgrat això, la consellera ha assenyalat que no tanquen la porta al diàleg, especialment quan Sánchez pugui sotmetre's a la investidura i formar un nou govern espanyol.En aquest sentit, Budó ha apuntat que l'executiu de Torra "no s'ha aixecat mai" de la taula de negociació, malgrat que els contactes entre administracions es van aturar al febrer arran de la polèmica pel relator, els pressupostos generals de l'Estat i l'arrencada del judici de l'1-O, que acabarà a mitjans de juny. La consellera s'ha mostrat escèptica amb la nova oferta del lehendakari Íñigo Urkullu per fer de pont entre Torra i Sánchez, i ha indicat que esperen a que passi la futura investidura. Mentrestant, això sí, ha tornat a descartar que hi hagi preparat un avançament electoral a Catalunya.Isabel Celáa, la portaveu del govern espanyol, ha qualificat de "despropòsit" la carta que Quim Torra ha enviat a Pedro Sánchez on li demana que emprengui les "accions necessàries" per alliberar els presos independentistes. En la roda de premsa posterior al consell de ministres d'aquest divendres, Celáa ha acusat el president de la Generalitat de "desconèixer absolutament" el repartiments de poders en "una democràcia consolidada" i ha remarcat que és el poder judicial qui ha de decidir sobre aquesta qüestió "i no l'executiu".En una declaració institucional aquest dimecres, Torra ja va avançar que el Govern s'adreçaria formalment a la Fiscalia General de l'Estat -a través del fiscal superior de Catalunya- per tal que es retiressin totes les acusacions derivades del referèndum de l'1-O i es procedís a la llibertat de tots els presos polítics. "Especialment avui [per dimecres] ue sabem que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat mantenen la petició de penes pels delictes de rebel·lió i sedició , en una demostració més de l'esperit de venjança i no pas de justícia d'aquest procés", va assenyalar el president de la Generalitat."Cada hora que passi amb els presos polítics privats de llibertat és un pas més en la vulneració de drets humans a l'estat espanyol. Cada hora de presó i d'exili que passi és una raó més que ens enforteix en la determinació de construir una Catalunya lliure i republicana", va assegurar Torra dimecres. Ahir, davant del Cercle d'Economia, va tornar a denunciar la repressió i va reclamar als empresaris que siguin "a primera línia" per tal de demanar un referèndum pactat a l'Estat . L'acollida va ser freda

Torra exigeix a Sánchez l'alliberament dels presos polítics by naciodigital on Scribd

