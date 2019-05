Un treballador mort i un altre en estat crític per una fuita d'amoníac al Camp de Tarragona

⚠ Segons informa @semgencat ha mort el treballador que estava en estat crític i el que estava greu ara és crític. #LaPobladeMafumet Emergència #PLASEQCAT #ProteccioCivil — Protecció civil (@emergenciescat) May 31, 2019

⚠⚠⚠ #ProteccioCivil Generalitat informa que NO hi ha risc per a la població fora de les instal·lacions afectades al polígon nord de #Tarragona. Les mesures de mostres d'aire pel grup de control ambiental indiquen que NO hi ha presència d'amoníac. #LaPobladeMafumet — Protecció civil (@emergenciescat) May 31, 2019

El treballador ferit en estat crític en la fuita d'amoníac que s'ha produït en una empresa de la Pobla de Mafumet aquest divendres ha mort, i el segon empleat que estava en estat greu ha passat a estat crític, segons ha informat el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).La fuita s'ha donat aquest divendres al matí en una empresa del Polígon Nord de Tarragona, a la T-750. Els primers a intervenir-hi han estat els bombers de l'Associació Empresarial Química de Tarragona. S'hi han acabat desplaçant cinc dotacions dels Bombers, nou dels Mossos d'Esquadra, quatre ambulàncies i dos helicòpters del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i tècnics de la Secretaria de Medi Ambient de la Generalitat.Protecció Civil de la Generalitat ha activat el pla PLASEQCAT durant tot el matí (l'ha desactivat poc abans de les 15h) i ha demanat que ningú s'acosti a la zona. Poc abans de les 11h ha informat que no hi ha risc per a la població fora de les instal·lacions afectades al polígon nord de Tarragona. "Les mesures de mostres d'aire pel grup de control ambiental indiquen que no hi ha presència d'amoníac", han informat a través de Twitter.

