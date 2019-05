Alerta per una fuita d'amoníac en una empresa de la Pobla de Mafumet

Una empresa de la Pobla de Mafumet ha patit una fuita d'amoníac i hi ha dos treballadors ferits, un d'ells en estat crític, segons les primeres dades. Protecció Civil de la Generalitat ha activat el pla PLASEQCAT en estat d'emergència i demana a la població que no s'apropi a la zona de l'incident, al Polígon Nord de Tarragona, perquè es valoren les possibles afectacions a l'exterior. Hi treballen Bombers, Mossos d'Esquadra, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i tècnics de la Secretaria de Medi Ambient de la Generalitat.

