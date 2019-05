El firmant de l'informe de l'Eurocambra sobre Puigdemont: afí al líder del PP europeu i acusat de tracte de favor

Molt interessant: El firmante del informe de la Eurocámara sobre Puigdemont: afín al líder del PP europeo, acusado de trato de favor y sin larga carrera jurídica https://t.co/g1njMYw5O7 via @eldiarioes — Carles Puigdemont (@KRLS) May 31, 2019

El jurista del Parlament Europeu Freddy Drexler és el signat de l 'informe de l'Eurocambra sobre Carles Puigdemont , tal com ha revelat eldiario.es . En aquell informe, encarregat pel president Antonio Tajani als serveis jurídics, validava que els presos polítics i exiliats catalans poguessin ser candidats a les eleccions europees, però assegurava que haurien d'anar a Espanya per recollir l'acta d'eurodiputat. Això implicaria, amb molta probabilitat, que Puigdemont i Toni Comín, eurodiputats electes per Junts per Catalunya, fossin arrestats només aterrar a Madrid.Drexler, signant d'aquest informe, és jurista al Parlament Europeu però no té una carrera ni obra jurídica rellevant. No consta com a cap dels serveis jurídics del Parlament Europeu i la seva única formació en el món jurídic és un Diploma en Estudis Avançats (DAE) en Dret Comunitari per la (prestigiosa) Universitat Robert Schumann. Drexler va signar l'informe sense ningú més dels serveis jurídics, i ho va fer a petició de Tajani (mà dreta de Silvio Berlusconi).Francès i membre del "clan alsacià" dels democristians francesos al Parlament Europeu, Drexler va ser cap del grup parlamentari del Partit Popular Europeu (PPE) i després president de la formació, on va tenir de número dos l'eurodiputat espanyol i secretari general del PPE Antono López Istúriz.Aquesta afinitat política li ha permès avançar posicions al Parlament Europeu. Quan Joseph Daul, patriarca dels democristians francesos, deixa el càrrec en favor de Manfred Weber, col·loca Drexler a les ordres d'un altre alemany, Klaus Welle, secretari general del Parlament. Entre l'any 2009 i el 2011 Drexler serà el seu cap de gabinet.Llicenciat en Estudis Polítics i Europeus, Drexler ha fet carrera a l'Eurocambra, on va entrar el 1992. Però va ser notícia l'any 2011, quan una treballadora de la institució va enviar un correu a tots els comptes de correu electrònic del Parlament Europeu denunciant que s'estaven produint ascensos a canvi de favors sexuals, i acusava durament tant Klaus Welle, secretari general del Parlament Europeu, com Drexler. Els serveis informàtics es van encarregar d'esborrar aquell missatge ràpidament. Drexler fou recol·locat com a cap de serveis jurídics durant menys d'un any i després enviat al lloc que ara ocupa: jurista.L'informe de Pugidemont no és l'únic que ha signat Drexler. L'any 2015, arran de l'escàndol del LuxLeaks que va esquitxar Jean Claude Juncker, el jurista va escriure una opinió que va ser clau per rebaixar la pressió contra el president de la Comissió Europea. Aquell cop, Drexler també va ser l'únic que va signar l'informe, i es va acabar concloent que no hi havia fonaments per investigar Juncker. Ara per ara, encara no hi ha hagut cap pronunciament en el Parlament Europeu sobre si acaten o no l'informe sobre Puigdemont.Per la seva banda, l'expresident i Gonzalo Boye, que fa pocs dies insinuava aquestes informacions, ja han reaccionat. "Molt interessant", ha dit, irònic, l'expresident. L'advocat, per la seva banda, ha respost amb les ja tradicionals crispetes a Twitter.

