Troben un submarinista mort a Tossa de Mar

Un submarinista ha mort aquesta nit a la platja de la Mar Menuda de Tossa de Mar. El seu companya va donar l'alerta a les 23.17 hores i es va muntar un dispositiu de recerca, que el va trobar sense vida a la 1.25. La víctima és un home de 45 anys que es va submergir i per causes que es desconeixen no va sortir.Una de les barques dels Bombers el va trobar a uns 500 metres de la costa. En el dispositiu es van activar efectius subaquàtics dels Bombers, dels Mossos d'Esquadra, de Bombers de Barcelona, de la Guàrdia Civil, l'helicòpter i l'embarcació Sirius de Salvament Marítim i la Policia Local. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació i de les tasques judicials.

