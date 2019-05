Interpol i el pop es disputen el protagonisme de la primera jornada del Primavera Sound

El Primavera Sound arrenca testificant la seva neteja de cara en una edició marcada pels ritmes urbans i el pop. Així i tot, els americans Interpol, tocant a l’escenari Seat poc abans de la mitjanit, han protagonitzat un dels moments de la primera jornada, amb el moment mes “indie” i nostàlgic del dia. La banda ha estat capaç de combinar els seus temes més antics amb aquells que pertanyen al nou àlbum. Presentar Marauder combinat amb cançons mítiques del grup, com Rose Mary o Chemistry, ha estat sens dubte un dels encerts de la nit, demostrant que, tot i reinventar-se, Interpol segueix fidel als seus sons d’origen.



Una edició on el pop pren el protagonisme

Dream Wife, al Primavera Sound d'aquest dijous Foto: José M. Gutiérrez

La francesa Christine & The Quens ha protagonitzat un dels moments estel·lars de la nit, fent del directe pop un veritable espectacle. No només van ser les seves treballades coreografies, sinó també els mitjans pirotècnics i visuals, els que van acabar captivant el públic. Tant és així, que la cantant sueca Charli XCX, que va tocar al mateix escenari més tard, va decidir acabar cantant amb ella. Charli XCX és coneguda mundialment per temes com Boys i I Love it, cançons que van convertir l’escenari Primavera en una autèntica sala de ball.

Pel que fa a els grans directes cal destacar l’actuació de l’anglesa FKA Twings on ha demostrat una pulcritud i una professionalitat gairebé immillorables. Les seves treballades indumentàries, mutant durant tot el concert, s’acompanyaven de coreografies en les quals, durant diversos moments, passaven a ser el primer pla més enllà de la música.



Tot seguit, la DJ russa Nina Kraviz ha posat amb el seu techno imparable el punt final d’aquest dijous. Kraviz és capaç de comprendre en una sola sessió tots els seus coneixements adquirits com a resident dels millors clubs i sales de ball d’Europa.



Charli XCX al Primavera Sound

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor