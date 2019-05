La coca més gran del món (de 180 kg) per presentar la Grossa de Sant Joan

Una coca de 180 kgs, la més gran del món, ha donat la benvinguda aquest dijous a la nova Grossa de Sant Joan. L'autor ha estat el pastisser Christian Escribà, que l'ha definit com "la coca de Sant Joan més Grossa i extraordinària de la història" i per la qual ha necessitat 100 kgs de farina, 30 litres d'aigua, 16 kg de mantega, 15 kgs de sucre, 7,5 kgs de llevat, 30 litres d'ous, 2 kgs de sal, 2.000 escates de meló confitat, 4.000 mitjos discos de taronja confitada, 8.000 mitges cireres confitades i 45 kg de sucre per decorar.En total, la coca fa 5 metres d'ample per 2 d'alt i pesa un total de 180 kgs i ha calgut 58 hores de treball per confeccionar-la. Finalment, el rècord mundial ha acabat repartit en 1.300 racions entre els assistents a la presentació de la Grossa, mentre es feia un piromusical al ritme de les cançons dels anuncis d'aquesta loteria. El nou sorteig se celebrarà el 24 de juny i tindrà un premi extraordinari de 3 milions d’euros per a un bitllet quan coincideixin el número i la sèrie.El director de Loteria de Catalunya, Jaume Torrabadella, ha recordat que la loteria catalana ja ha repartit més de 2.800 milions d’euros en premis i ha destinat més de 265 milions d'euros a accions socials. "La nostra loteria reparteix la felicitat i l'alegria que val més la pena repartir, la de la solidaritat, l'esperança i el futur", ha conclòs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor