Inclouen els Jordis i Valtònyc en una llista internacional d'escriptors i artistes represaliats

L'associació d'escriptors PEN Internacional, que promou la literatura i la llibertat d'expressió, ha inclòs Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i el raper Valtònyc a la llista dels escriptors i periodistes represaliats el 2018, a conseqüència de les seves feines.En el cas de Sànchez i Cuixart, l'entitat considera que les "extenses" detencions prejudicials són una restricció "excessiva i desproporcionada" dels seus drets a la llibertat d'expressió i a la reunió pacífica. Per això en reclamen l'alliberament "immediat". En el cas de Valtònyc, sentenciat a tres anys i mig de presó per injúries a la corona i exaltació del terrorisme i exiliat a Bèlgica, l'entitat remet al seu informe del febrer d'aquest any en què condemnava la sentència de presó.Pel que fa a Sànchez i Cuixart, el PEN recorda el temps que fa que són a la presó i els càrrecs que se'ls imputen al judici que se segueix contra ells al Tribunal Suprem. En el cas de Sànchez, precisa que va fer una vaga de fam com a protesta per la detenció i pel fet que el Tribunal Constitucional "rebutjava deliberadament" els seus recursos per evitar que el cas arribés al Tribunal Europeu de Drets Humans.A més, l'entitat subratlla que ha expressat "preocupacions profundes" a l'entorn de les "restriccions" del dret a la llibertat d'expressió i opinió a Catalunya durant i després del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre del 2017.La llista de Pen Internacional del 2018 recull 205 casos arreu del món de periodistes, escriptors o artistes represaliats o assassinats a causa de la seva feina.

