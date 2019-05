El «parèntesi» Torra

"Quim Torra és sinònim de provisionalitat. És un parèntesi". Amb aquestes paraules definia un soci del Cercle d'Economia la percepció majoritària sobre el president de la Generalitat que hi ha en amplis sectors empresarials. Aquest dijous, Torra ha inaugurat les jornades anuals número 35 que celebra l'entitat a Sitges. El president ha estat ben rebut, amb la cordialitat que sempre mostra el Cercle, però se n'esperava poc.La presència de Torra ha convocat poc més de la meitat de l'auditori de l'hotel Melià de Sitges, amb cabuda per unes 350 persones. En acabar, uns pocs aplaudiments diplomàtics. En sortir, alguns veterans de les jornades consideraven que el president s'havia equivocat de discurs . "Ha grinyolat una mica massa", sentenciava un vip present dels presents. Torra s'ha esplaiat massa, pel gust dels assistents, en la situació política, la repressió i els presos, i en les referències literàries que solen guarnir les seves intervencions. "És un discurs que podia haver fet en un míting o en una entitat cultural", ha comentat un dels socis consultats.En relació a les Jornades de fa un any, el clima polític ha canviat i el Cercle d'Economia se sent "satisfet". Una figura destacada de la casa explica aque la "consolidació" de Pedro Sánchez és vista de forma molt positiva "perquè avala l'aposta del Cercle per una sortida negociada". Les forces vives de l'entitat recorden aquests dies el document que van presentar l'any passat, Propostes per modificar l'autogovern de Catalunya i el funcionament del model territorial d'Estat, on apostaven per una reforma estatutària -que presentava com una "Constitució catalana"- amb un increment del sostre competencial.La satisfacció -o l'alleugeriment- amb el reforçament de les posicions de Sánchez conviuen al Cercle amb un sentiment de "decepció" envers Ciutadans i Albert Rivera, de qui consideren que ha "desaprofitat" la seva oportunitat. L'enduriment del discurs del dirigent taronja li ha fet perdre simpaties entre àmbits empresarials. Rivera solia assistir a les Jornades del Cercle. Aquest any, ni hi és ni se l'espera. Com tampoc el líder del PP, Pablo Casado. Un senyal clar del distanciament dels líders de la dreta espanyola respecte l'entitat, un dels fars que il·luina la tercera via. . Un dels estrategues del Cercle explicava aquest dijous aque el nou context polític evidenciarà les diferències entre l'empresariat català i el madrileny. "Sempre que s'entra en certa normalització -afirma-, es produeix un allunyament entre les dues elits. Es notarà el xoc estratègic entre un empresariat i uns sectors econòmics catalans que aposten per una sortida dialogada al conflicte i un sector econòmic madrileny que es pot enrocar en posicions numantines". En aquest sentit, reflexiona que les eleccions a Madrid (Ajuntament i comunitat), on la dreta és en condicons de sumar, pot fer més evident aquesta escletxa.

