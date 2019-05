El PP demana la compareixença del ministre de l'Interior pels errors a la web del 26-M

El grup popular al Congrés dels Diputats ha registrat la petició de compareixença en comissió del ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, perquè expliqui els errors detectats en la pàgina web que publicava els resultats provisionals del 26-M. El govern espanyol ha admès el "desquadrament" en les dades i ho ha atribuït a l'empresa que va guanyar el concurs per fer aquest bolcat, la catalana Scytl-Vector.Segons un comunicat de la Moncloa, l'empresa no va sumar al resultat total de cada partit per demarcació els vots que no han servit a les formacions polítiques per obtenir un regidor. Així, per exemple, la web dels resultats provisionals dona al PP a tota la demarcació de Girona poc més de 900 vots, i en canvi, només a la ciutat de Girona, ja en va treure 1.400. El govern espanyol ha dit que aquesta "aparent" absència de vots és conseqüència de la metodologia de presentació del resultat però ha afirmat que el recompte per municipis va ser "generalment correcte".

