El misteri de les roses premonitòries de l'alcalde de Granollers

El passat divendres, dos dies abans de les eleccions municipals, el candidat del PSC i alcalde en funcions de Granollers, Josep Mayoral, rebia al seu despatx un enviament sorprenent, però alhora familiar: un ram de roses. En concret, 14 roses vermelles. I amb una nota: "14... gairebé 15". Diumenge, Mayoral va obtenir 11.974 vots , que es tradueixen precisament en 14 regidors.No és el primer cop que Mayoral viu aquesta situació. Aquesta és la tercera vegada que una persona, el nom del qual de moment no es vol fer públic però que signa la nota que acompanya les flors, pronostica amb roses els regidors que el candidat del PSC rebrà a les eleccions municipals. Això significa que aquesta persona, que no es dedica profesionalment al món de l'endevinació, li envia roses des del 2011. "La veritat és que per Mayoral és una situació que li fa gràcia, i més perquè sempre ho endevina", expliquen des de l'Ajuntament de Granollers.Mayoral és alcalde des de l'any 2004, quan van substituir Josep Pujadas. Des de llavors ha estat reelegit amb majoria absoluta en les eleccions municipals de maig de 2007 -en què va obtenir 14 regidors-, 2011 -quan van tenir 13 representants-, 2015 -13 regidors- i 2019.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor