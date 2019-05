Quan PSOE i PP sí que escoltaven els dictamens de l'ONU sobre presos... a Veneçuela

Els partits espanyols han passat de puntetes per la resolució del Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària de l'ONU que reclama l'alliberament immediat dels Jordis i d'Oriol Junqueras. Això, quan no s'ha posat en dubte la "imparcialitat" del seu informe, com va fer dimecres l'executiu espanyol . Però no sempre ha estat així. En el seu moment, tant PSOE com PP van coincidir a fer cas de les resolucions d'aquest mateix organisme de l'ONU sobre els presos polítics. Referint-se a Veneçuela, això sí.El 2015, després que es complís un any de l'empresonament de l'opositor veneçolà Leopoldo López , els grups de PP i PSOE van presentar diverses proposicions no de llei per exigir al règim de Nicolás Maduro el seu alliberament. I un dels arguments fonamentals era un informe de Grup de Treball sobre la Detenció Arbitràrtia de l'ONU.Així, una proposició conjunta del PP i el PSOE de març del 2015 -en què els socialistes es van sumar a una proposta prèvia del PP , del mes de febrer- demanava al Congrés que instés el Govern espanyol a "prendre totes les mesures pertinents" davant la comunitat internacional i el propi govern veneçolà per a "l'immediat alliberament" de López.El text de la proposició recorda que el Grup de Treball per a la detenció Arbitrària de l'ONU havia assenyalat López era "víctima d 'una detenció arbitrària" i que exigia a Veneçuela "no només el seu immediat alliberament, sinó també una 'reparació integral, inclosa la compensació de caràcter indemnitzatori i moral'". És a dir, uns termes molt similars als qua ha fet servir ara l'ONU per al cas dels presos polítics catalans.La proposició -de la qual se'n va fer ressò fins i tot la Fundació FAES de José María Aznar- es va aprovar per una amplíssima majoria de la cambra: 306 vots a favor (PP, PSOE, CiU, UPyD i PNB), 19 vots en contra (IU-ICV, ERC i Bildu) i una abstenció.

