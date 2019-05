La Caixa de Solidaritat completa la fiança del jutjat 13 i demana 580.000 més per als processats

La Caixa de Solidaritat ha completat aquest dijous la fiança de 5,8 milions d'euros que el jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona demanava als 17 processats per malversació en la causa per l'1-O. Aquest matí s'han consignat els últims 119.000 euros que faltaven, de tal manera que s'ha evitat l'embargament de les finques que alguns dels processats havien posat com a aval per fer front al que se'ls exigia.Dins d'aquests 5,8 milions hi ha 580.000 euros que el jutjat ha embargat als encausats. És per això que ara les seves defenses demanen un últim esforç a la Caixa de Solidaritat per recollir aquests diners i presentar-los al jutjat, de tal manera que es pugui plantejar un canvi de fiador i es torni aquesta part als encausats.En un primer moment, quan es va establir la fiança de 5,8 milions d'euros, la Caixa de Solidaritat ja va fer un primer pagament de 3,7 milions, i va demanar al jutjat que per als 2,1 milions restants es fessin servir els que els dotze encausats al Tribunal Suprem ja havien consignat pel mateix delicte en el judici que se segueix en aquesta altra instància. El jutjat 13, però, no va acceptar aquest extrem i va començar els embargaments.La Caixa de Solidaritat i altres entitats van començar aleshores a fer aportacions per completar els 2,1 milions que faltaven, i en paral·lel es va demanar al jutjat un informe sobre el que ja s'havia consignat i sobre el que quedava per consignar, una tasca complicada atès que el jutjat ha obert 17 peces d'embargament separades, una per encausat.Finalment, aquest dimecres el jutjat va comunicar que faltaven 119.000 euros per completar la quantitat total, diners que s'han entregat aquest matí. D'aquesta manera, no ha calgut executar l'embargament de les finques dipositades com a aval per alguns dels encausats, per la qual cosa s'ha demanat al jutjat que es deixi aquest extrem sense efecte.En declaracions a l'ACN, l'advocat de dos dels encausats per malversació, Ramon Setó, ha explicat que l'embargament que va començar a executar el jutjat ha estat de 580.000 euros, diners que provenen de comptes corrents familiars i que suposen dificultats per als encausats a l'hora de fer front als rebuts mensuals o a altres despeses d'aquest tipus.És per això que ha demanat que es continuïn fent aportacions a la Caixa de Solidaritat fins arribar als 580.000 euros embargats, de tal manera que es pugui presentar aquesta quantitat al jutjat i demanar un canvi de fiador d'aquesta part, per tal que es puguin retornar els diners als 17 encausats.

