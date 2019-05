​Detingut per maltractar i sacrificar animals en una gossera de la Conca de Barberà

La Guàrdia Civil de Tarragona ha detingut el responsable d'una gossera, ubicada en un municipi de la Conca de Barberà, per diversos delictes relacionats amb el maltractament d'animals, falsedat documental i d'intrusisme professional.El detingut, un veí de Valls, havia sacrificat cinc gossos de caça a la localitat de Cretes, a Terol, on es desplaçava per vendre els animals.Segons fonts de la investigació policial, després de localitzar un dels gossos sacrificats amb xip, van poder identificar l'individu. A més, segons la Guàrdia Civil, la salut dels animals corrien un "greu perill" per les condicions higièniques i sanitàries de la residència canina, que el detingut gestionava des de fa tres anys i on s'aplicaven vacunes per personal no qualificat.

