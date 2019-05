Maragall enviarà un document de negociació a Colau i Artadi per pactar prioritats en clau de ciutat i de país

ERC vol fer passos endavant per avançar en les negociacions a Barcelona. Aquest dijous el candidat dels republicans a Barcelona, Ernest Maragall, ha anunciat que enviarà un primer document a Ada Colau (Barcelona en Comú) i Elsa Artadi (Junts per Catalunya) amb "reflexions i concrecions clares" de ciutat i de país. L'alcaldable republicà a la capital ha assegurat des del Parlament que l'objectiu del document és establir un "primer posicionament" sobre "el marc global de ciutat" pel qual aposten els republicans.El document es divideix en dos eixos, ha concretat Maragall. Un primer amb propostes de ciutat i de govern -des de la vessant progressista-, i un altre sobre drets i llibertats. En els dos casos, ha dit, amb la "màxima concreció" possible. Durant els propers dies, ha afegit el candidat d'ERC, espera tenir resposta a la proposta. Maragall també ha assegurat que la seva formació és "on vol estar" i on "ha d'estar".La primera proposta formulada pels republicans arriba l'endemà de les reunions inicials i persegueix consensuar "definicions clares" dels objectius del mandat a Barcelona. A partir d'aquí, ha assegurat, hauran "d'aparèixer molts altres documents de treball" que derivaran dels diferents equips de negociació. L'objectiu és aprofundir en el treball i en cada eix, per tal d'establir el màxim de punts de trobada.Després que la líder dels comuns hagi negat aquest matí que en la reunió de dimecres amb ERC haguessin acceptat que Maragall fos l'alcalde -una afirmació que el mateix cap de cartell dels republicans va verbalitzar-, ara Maragall ha matisat les seves paraules. "Ho lamento perquè ha sigut un malentès", ha afirmat. Per contra, el candidat republicà ha insistit que la qüestió va més enllà de qui dirigirà l'Ajuntament de Barcelona, i ha assegurat que, per ara, la seva "intenció" no va més enllà d'assenyalar la bona marxa i la "voluntat positiva" de les negociacions.L'alcaldable d'ERC també ha negat que estigui sobre la taula una entesa per partir-se l'alcaldia amb Ada Colau. Però fer efectiu un repartiment de l'alcaldia durant el mandat -una opció que fins ara no ha aparegut en les negociacions, com apunten les fonts consultades per NacióDigital-, caldria que Maragall i Colau disposessin de majoria absoluta al ple. Sense la validació d'un mínim de 21 regidors, no seria possible un relleu a l'alcaldia."En aquest moments és absolutament prematur i imprudent parlar de res que no sigui la claredat amb la que estem compromesos Colau i jo mateix", ha declarat, posant l'èmfasi en les negociacions, que afirma que s'han de dur amb la "màxima eficiència, respecte, lleialtat i discreció". Segons Maragall, doncs, "no és moment de parlar de cap element, ni de contingut ni de distribució de càrrecs", sinó de la "bona voluntat compartida".Pel que fa al flirteig de Colau amb el PSC i Manuel Valls, Maragall ha tirat pilotes fora. "Jo em prenc la nostra feina responsablement", ha dit, i ha volgut deixar molt clar que ERC va ser el partit que va guanyar les eleccions en nombre de vots.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor